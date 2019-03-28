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28.03.2019
Известия.ru

Военное строительство передадут в ведение некоммерческой компании

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Все объекты военного строительства передадут создающейся некоммерческой военно-строительной публично-правовой компании. Ее наделят статусом единственного исполнителя в области строительства для армии. Об этом в среду, 27 марта, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, форму публично-правовой компании выбрали, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, отмечает ТАСС.

Также будет обеспечен "максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и гарантировано соблюдение интересов государства за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

26 марта Сергей Шойгу объявил о планах создать киностудию для съемок художественных фильмов про вооруженные силы страны. По словам министра, сейчас снимается достаточно достойных фильмов о войне, однако картин про современную армию мало.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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