Компания GA-ASI предлагает Малайзии БЛА семейства "Рипер"

ЦАМТО, 27 марта. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc (GA-ASI) предлагает вооруженным силам Малайзии средневысотный БЛА большой продолжительности полета (класс MALE) MQ-9 "Рипер" для выполнения задач морского наблюдения.

Как сообщил Jane's Defence Weekly региональный вице-президент GA-ASI по стратегическому развитию в Юго-Восточной Азии Терри Крафт, компания активно ведет переговоры с ВВС Малайзии о возможности реализации проекта.

Выступая в преддверии международной выставки LIMA 2019, которая открылась 26 марта, он сообщил, что правительство Малайзии запросило в общей сложности 9 аппаратов. GA-ASI предлагает Малайзии варианты MQ-9A "Гардиан" и MQ-9B "СиГардиан".

В поддержку своего предложения GA-ASI также предлагает комплексный офсетный пакет в соответствии с требованиями законодательства Малайзии.

Хотя окончательные спецификации БЛА будут зависеть от требований ВС Малайзии, в перечень оборудования, вероятно, войдут интегрированная система обнаружения препятствий и предотвращения столкновений DAA (detect-and-avoid) и дистанционная система взлета и посадки с применением спутниковой связи. Кроме того, в число требований, как ожидается, будет включена возможность управления несколькими БЛА, а также использование коротких ВПП и спутниковых систем связи.

Расширенные возможности ведения наблюдения будут возможны в случае покупки MQ-9B "СиГардиан".

Дополнительные преимущества ВС Малайзии смогут получить благодаря взаимодействию с США и другими странами, закупившими данные БЛА, включая Австралию и Индию. Возможен как обмен информацией, так и сотрудничество в области материального обеспечения и технического обслуживания.

Выдвигая на первый план возможности сотрудничества с национальной промышленностью, Т.Крафт указал в качестве примера созданную в Австралии корпорацию "Team Reaper Australia" – группу из 10 местных компаний, которые будут заниматься техническим обслуживанием, ремонтом и капитальным ремонтом "Рипер", а также будут интегрированы в глобальную цепочку поставок GA-ASI. Австралия также рассматривает возможность приобретения до 16 БЛА MQ-9A или MQ-9B. Решение ожидается в середине 2019 года. Предполагается, что Индия закупит до 22 MQ-9B. В июне 2017 года правительство США одобрило продажу, стоимость которой оценивается в 3 млрд. долл., но контракт пока не подписан.

Закупка эскадрильи БЛА класса MALE включена в программу долгосрочной модернизации ВС Малайзии "Capability 55" ("CAP55"), срок действия которой рассчитан на период 2018-2055 гг. В рамках данной программы также планируется закупка морских патрульных самолетов и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Тем не менее, с учетом экономических трудностей, с которыми Малайзия сталкивается в последние годы, финансирование закупок, вероятно, станет главным препятствием на пути модернизации вооруженных сил.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2018 года было заявлено, что расходы страны на оборону в 2019 году будут сокращены на 10% до 13,91 млрд. ринггитов (3,3 млрд. долл.).