Один из самых выдающихся проектов подводного флота России

"Шедевр подводного кораблестроения"

ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой АПЛ проекта 885.

Один из самых выдающихся проектов российского подводного флота, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению подлодок. Её характеризуют как "шедевр подводного кораблестроения" и часто сравнивают со штурмовиком, способным наносить удары по надводным и подводным кораблям и береговым целям.

Спецпроект содержит четыре раздела, в которых рассказывается о ТТХ и особенностях субмарины:

Некоторые данные в проекте опубликованы впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.