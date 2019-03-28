Один из самых выдающихся проектов подводного флота России
Источник изображения: © ТАСС
"Шедевр подводного кораблестроения"
ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой АПЛ проекта 885.
Один из самых выдающихся проектов российского подводного флота, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению подлодок. Её характеризуют как "шедевр подводного кораблестроения" и часто сравнивают со штурмовиком, способным наносить удары по надводным и подводным кораблям и береговым целям.
Спецпроект содержит четыре раздела, в которых рассказывается о ТТХ и особенностях субмарины:
Некоторые данные в проекте опубликованы впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.
Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости