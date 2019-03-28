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28.03.2019
ТАСС

Один из самых выдающихся проектов подводного флота России

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Источник изображения: © ТАСС

"Шедевр подводного кораблестроения"

ТАСС представляет спецпроект "Ясень". Подводный истребитель" о многоцелевой АПЛ проекта 885.

Один из самых выдающихся проектов российского подводного флота, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 "Ясень" относится к четвёртому поколению подлодок. Её характеризуют как "шедевр подводного кораблестроения" и часто сравнивают со штурмовиком, способным наносить удары по надводным и подводным кораблям и береговым целям.

Спецпроект содержит четыре раздела, в которых рассказывается о ТТХ и особенностях субмарины:

Некоторые данные в проекте опубликованы впервые. Еще больше узнать про секретную подлодку можно по ссылке.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
885 Ясень
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