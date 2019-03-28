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28.03.2019
ТАСС

Шойгу заявил, что создающаяся военно-строительная компания будет некоммерческой

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Сергей Шойгу и Владимир Путин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин, 11 февраля 2016г.
Источник изображения: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава минобороны заявил, что форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Создающаяся военно-строительная публично-правовая компания будет некоммерческой структурой, ее наделят статусом единственного исполнителя в области военного строительства, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал он на коллегии министерства обороны.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, "обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса" и "гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита".

Публично-правовая компания создается для преобразования военно-строительного комплекса после ликвидации Спецстроя России. Сейчас минобороны совместно с администрацией президента и правительством РФ утверждают подходы к формированию компании.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что минобороны приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли после того, как президент одобрил план создания публично-правовой компании в сфере строительства в интересах Вооруженных сил страны. В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что глава государства поручил реформировать отрасль военного строительства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
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