В РКС раскрыли технические детали по спутнику - охотнику за отработавшими аппаратами

В частности, масса аппарата составит около 2,5 т

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Спутник - охотник за отработавшими космическими аппаратами сможет утилизировать за раз до 500 кг космического мусора, масса самого аппарата составит около 2,5 т, сообщается в среду в пресс-релизе холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"По расчетам, масса аппарата составит около 2,5 т. За один цикл (захват-измельчение-переработка) он сможет утилизировать до 500 кг мусора", - говорится в сообщении. В холдинге уточнили, что поиск космического мусора будет осуществляться "с использованием данных российских и международных каталогов космических объектов".

Изначально спутник-охотник планируется выводить на высоту 400 км, чтобы не использовать разгонный блок в целях экономии. При этом целевая орбита космического аппарата составит 800-1500 км.

В свою очередь, автор проекта, инженер-исследователь РКС Мария Баркова отметила, что "аппарат будет действовать, как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию".

Ранее Баркова сообщила ТАСС, что оценочная стоимость создания такого аппарата составляет 7,5 млрд рублей. Она также отмечала, что сборщик космического мусора состоит из ловушки с титановыми сетями и системы переработки. После попадания спутника в ловушку, он проходит стадии переработки внутри аппарата через измельчитель и специальную мельницу. Перетертый в металлический порошок старый космический аппарат будет смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо, которое будет использоваться в двигателях комплекса РКС для маневров и перелета к следующему отработавшему спутнику.