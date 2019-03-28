Ученые РКС разработали спутник-охотник за космическим мусоом

Молодые ученые холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "Роскосмос") представили проект космического аппарата для сбора и утилизации мусора на орбите Земли на проходящем в Москве международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019".

Как сообщает пресс-служба РКС, это оригинальное решение, предполагающие возможность утилизации фрагментов отработавших спутников и разгонных блоков в топливо, которое затем будет использоваться самим аппаратом для продолжения очистки от мусора более высоких орбит.

Представленный проект, разработанный и запатентованный сотрудником РКС в инициативном порядке, предполагает создание космического аппарата, который при помощи специальной сети сможет собирать вышедшие из строя малоразмерные спутники, обломки космических аппаратов и разгонных блоков и прочий эксплуатационный мусор.

Согласно представленному проекту, СКМ несет на борту две титановые сети, которые при помощи системы тросов сначала собирают, а затем, сжимаясь, утрамбовывают мусор в двухвалковый измельчитель. После этого он поступает в барабанно-шаровую мельницу, в которой перерабатывается до состояния мелкодисперсного порошка.

На борту СКМ предполагается размещение регенератора воды, принцип работы которого основан на реакции Сабатье. Этот прибор посредством мембранно-электродного блока будет производить окислитель – кислород и горючее – водород. Эти два вещества будут смешиваться с порошком из космического мусора и использоваться в качестве топлива для бортового двигателя, который будет периодически включаться, чтобы по мере очистки орбит от мусора поднимать аппарат все выше вплоть до орбиты захоронения самого аппарата.

Согласно проекту, поиск мусора осуществляется в роботизированном режиме с использованием данных российских и международных каталогов космических объектов. Для вылавливания фрагментов на борту космического аппарата кроме основного предполагается установка маневровых двигателей. По расчетам, масса аппарата составит около 2,5 тонн. За один цикл (захват-измельчение-переработка) он сможет утилизировать до 500 кг мусора.

Предполагается, что начинать свою работу сборщик мусора будет на орбите в 400 км, что позволит максимально снизить затраты на его запуск, поскольку для вывода аппарата на такую орбиту не потребуется использовать разгонный блок. Целевой высотой работы СКМ являются орбиты 800–1500 км, так как они сейчас наиболее загрязнены.