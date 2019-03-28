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28.03.2019
Российская газета

Для бойцов Росгвардии в Петербурге и Ленобласти построят новое жилье

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Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото
Бойцы Росгвардии во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Для бойцов Росгвардии в Петербурге и Ленинградской области в ближайшее время построят более 1,5 тысячи квартир. Один новый многоквартирный дом уже заселен, на очереди стройки в Лебяжьем и Сосновой поляне.

Ключи от нового жилья в деревне Низино Ленинградский области стали отличным подарком военнослужащим Северо-Западного округа Росгвардии к профессиональному празднику - Дню войск национальной гвардии, который отмечается 27 марта. Новоселье справляют почти семьдесят счастливых семей - в новом пятиэтажном доме 25 однокомнатных, 29 двухкомнатных, 10 трехкомнатных и пять четырехкомнатных служебных квартир.

- В Северо-Западном федеральном округе активно реализуются президентские программы, в частности по обеспечению жильем военнослужащих в Ленинградской области, - отметил заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ по тылу - начальник тыла полковник Дмитрий Черных, вручая сослуживцам ключи.

Согласно официальным данным Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, в 2018 году в Росгвардии решили свой жилищный вопрос более 4,5 тысяч военнослужащих и сотрудников, 4,2 тысячам семей были предоставлены служебные квартиры или общежития, а более 300 семей обеспечены постоянным жильем. В скором времени новоселье смогут справить и бойцы 33-й отдельной бригады Росгвардии - для них жилье планируется построить рядом с местом службы, в поселке Лебяжье. Как рассказал командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Павел Дашков, этот дом существенно больше, он рассчитан на 220 квартир. Строительство идет в соответствии с графиком.

- В этом году мы также планируем приступить к строительству 1300-квартирного дома в Санкт-Петербурге, который будет находиться в Сосновой поляне, - добавил Дашков. - Для наших сотрудников это будет большое подспорье.

Кстати, планы по строительству жилья Росгвардия намерена реализовывать не только в Петербурге и Ленинградской области. По словам Павла Дашкова, "есть перспективные пятна в Петрозаводске. Калининграде, других населенных пунктах, сейчас эти проекты находятся в стадии проработки".

- Опыт показывает, что от момента получения участка до окончания строительства проходит три-пять лет - добавил командующий СЗО Росгвардии.

Стоит отметить, что на государственном уровне делается очень многое, чтобы обеспечить бойцам, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан, достойные условия жизни. Буквально в середине марта в том же поселке Лебяжье на территории 33-й бригады завершилось строительство медицинского центра, рассчитанного на 50 койко-мест. Планируется, что первых пациентов лечебное учреждение примет в середине апреля - сначала это будет личный состав бригады, потом - военнослужащие всего гарнизона.

А День национальной гвардии сегодня отметят в БКЗ "Октябрьский" большим концертом.

Кстати:

[b]Основной задачей бойцов Росгвардии в 2018 году стало обеспечение безопасности в ходе мероприятий Чемпионата мира по футболу, который проходил в том числе в Санкт-Петербурге. Наиболее ответственными мероприятиями 2019 года в Северной столице для них станут Международный Арктический форум в апреле, Петербургский международный экономический форум и Чемпионат Европы по футболу. Кроме того, 2019-й год объявлен в Росгвардии годом воспитательной работы.


Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

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