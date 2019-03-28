Авиавласти Китая признали выданный Росавиацией сертификат типа на двигатели Ми-171

Двигатели семейства ВК-2500 предназначены для боевых вертолетов Ми-28Н, Ка-52, а также для модернизации вертолетов Ми-17, Ми-24, Ми-28, Ка-32, Ка-50, Ка-50-2.

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Управление гражданской авиации Китая валидировало выданный Росавиацией сертификат типа на двигатели, предназначенные для установки на вертолеты, в том числе многоцелевые Ми-171.

Речь идет о моделях двигателя ВК-2500-01, ВК-2500-02, ВК-2500-03, сообщили в Росавиации. Их производителем является АО "ОДК-Климов".

"В настоящее время разработчик двигателя проводит работы, нацеленные на расширение области применения двигателя для удовлетворения потребностей эксплуатирующих организаций", - отмечается в сообщении.

Валидация самого вертолета Ми-171 в Китае, по данным российского ведомства, "также находится на завершающей стадии".

Ранее производитель Ми-171 - АО "Вертолеты России" - сообщал о намерении приобрести партию таких машин китайской компанией China General Aviation Service. Речь шла о поставках шести вертолетов до 2022 года.