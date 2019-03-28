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28.03.2019
Интерфакс-АВН

В РКС разработали и запатентовали проект спутника-охотника за космическим мусором

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Молодые ученые холдинга "Российские космические системы" (РКС) представили на проходящем в Москве международном Салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019" проект космического аппарата для сбора и утилизации мусора на орбите Земли, сообщает пресс-служба холдинга.

"Представленный проект, разработанный и запатентованный сотрудником РКС в инициативном порядке, предполагает создание космического аппарата, который при помощи специальной сети сможет собирать вышедшие из строя малоразмерные спутники, обломки космических аппаратов и разгонных блоков и прочий эксплуатационный мусор", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В сообщении приводятся слова автора проекта инженера-исследователя РКС Марии Барковой, которая отметила, что принципиальным отличием предложенного решения от существующих аналогичных проектов является переработка космического мусора в псевдожидкое топливо.

"Это позволяет решить сразу несколько задач: обеспечить безотходное уничтожение мусора и максимальный срок работы аппарата, а также минимизировать стоимость его вывода на орбиту. Фактически наш аппарат будет действовать как хищник, который охотится на мусор, чтобы получить дополнительную энергию", - говорит М.Баркова.

По информации пресс-службы, согласно представленному проекту, сборщик космического мусора (СКМ) несет на борту две титановые сети, которые при помощи системы тросов сначала собирают, а затем, сжимаясь, утрамбовывают мусор в двухвалковый измельчитель. После этого он поступает в барабанно-шаровую мельницу, в которой перерабатывается до состояния мелкодисперсного порошка.

"На борту СКМ предполагается размещение регенератора воды, принцип работы которого основан на реакции Сабатье. Этот прибор посредством мембранно-электродного блока будет производить окислитель - кислород и горючее - водород. Эти два вещества будут смешиваться с порошком из космического мусора и использоваться в качестве топлива для бортового двигателя, который будет периодически включаться, чтобы по мере очистки орбит от мусора поднимать аппарат все выше вплоть до орбиты захоронения самого аппарата", - информирует пресс-служба.

Согласно проекту, поиск мусора осуществляется в роботизированном режиме с использованием данных российских и международных каталогов космических объектов. Для вылавливания фрагментов на борту космического аппарата кроме основного предполагается установка маневровых двигателей. По расчетам, масса аппарата составит около 2,5 тонны. За один цикл (захват-измельчение-переработка) он сможет утилизировать до 500 кг мусора.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Робот
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