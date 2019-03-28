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28.03.2019
Военное обозрение

Россия подписала контракты на поставку за рубеж около ста Як-130

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Россия заключила контракты с зарубежными заказчиками на поставку около 100 учебно-боевых самолётов Як-130. Об этом сообщил представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан во время выставки LIMA 2019, проходящей на малайзийском острове Лангкави.

Источник изображения: ИАЗ "Иркут"

По его словам, представители зарубежных стран проявили большой интерес к учебно-боевому самолету Як-130. На сегодняшний день законтрактовано около 100 самолетов, рассказал Рубан во время презентации самолета на выставке. Всего же с 2011 года, когда был заключен первый экспортный контракт, Россия поставила за рубеж 160 учебно-боевых Як-130.

Особый интерес к самолету проявляют в странах Юго-Восточной Азии. Як-130 уже стоит на вооружении ВВС Бангладеш, Мьянмы и Лаоса. Сейчас прорабатывается вопрос участия Як-130 в тендере на поставку учебно-боевых самолетов ВВС Малайзии. Предполагается поставка на первом этапе не менее 18 самолетов, всего же российская программа предлагает 36 Як-130.

Як-130 - двухместный реактивный учебно-боевой самолет, предназначенный для основной и повышенной подготовки военных летчиков. Может применяться в качестве легкого штурмовика. Оснащен современным комплексом управляемого и неуправляемого вооружения. Суммарная масса боевой нагрузки, размещаемой на девяти наружных узлах подвески, — 3 тонны.

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Страны
Бангладеш
Лаос
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