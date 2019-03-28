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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Военное строительство РФ будет поручено единой некоммерческой компании - Шойгу

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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Военно-строительная публично-правовая компания будет некоммерческой структурой, её наделят статусом единственного исполнителя в области военного строительства, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя", - сказал С.Шойгу на коллегии министерства обороны.

По словам министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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