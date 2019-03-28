Военное строительство РФ будет поручено единой некоммерческой компании - Шойгу

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Военно-строительная публично-правовая компания будет некоммерческой структурой, её наделят статусом единственного исполнителя в области военного строительства, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить её статусом единственного исполнителя", - сказал С.Шойгу на коллегии министерства обороны.

По словам министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести строительство военных объектов из коммерческого сектора экономики, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности комплекса и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.