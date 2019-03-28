Рособоронэкспорт обнаружил "двойника" в британском реестре компаний, обратится в полицию

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" нанял юристов, чтобы добиться исключения компании-"двойника" из британского корпоративного реестра.

Речь о лондонской компании JSC ROSOBORONEXPORT Ltd с регистрационным номером 10260688, следует из материалов закупки "Рособоронэкспорта".

От юристов, которым компания готова заплатить 2,2 млн рублей, "Рособоронэкспорт" ждет целого ряда услуг. В частности, им предстоит подготовить проект пресс-релиза о том, что ни компания, ни ее руководители компании не имеют отношения к "двойнику", получить паспортные данные 7 физических лиц, заявленных в качестве директоров "двойника", составить проекты свидетельств об обстоятельствах дела, подать в полицию Лондона заявление о противоправных действиях неустановленных лиц. Также юристы должны подать претензию в адрес компании-"двойника", подготовить заявление в Companies House и представлять интересы заявителей в ходе рассмотрения жалобы оператором корпоративного реестра.

Как следует из данных Companies House, "двойник" российского экспортера вооружений был зарегистрирован еще в 2016 году. При этом в качестве директоров указаны люди, чьи имена совпадают с именами руководителей настоящего "Рособоронэкспорта" на тот момент. Однако даты рождения некоторых из них отличаются от подлинных: например, у Вадима Востокова указан сентябрь 1960 года, а замгендиректора "Рособоронэкспорта" Вадим Востоков родился в 1962 году (скончался в июле 2016 г).

"Интерфакс" пока не располагает комментарием "Рособоронэкспорта".

"Рособоронэкспорт" - далеко не единственная российская компания, столкнувшаяся с подобной проблемой. По той же схеме были, в частности, зарегистрированы JSC TRANSNEFT Ltd и компания PJSC TATNEFT Ltd, причем, как и "двойник" "Рособоронэкспорта", они появились летом 2016 года. И "Татнефть", и "Транснефть" обнаружили "двойников" довольно быстро, и уже в 2017 году обе фальшивые компании были ликвидированы.

"Рособоронэкспорт" - единственная в России государственная организация по экспорту всего спектра продукции, услуг и технологий военного и двойного назначения. Входит в госкорпорацию "Ростех". На конец 2018 года портфель заказов "Рособоронэкспорта", по данным "Ростеха", превышал $51 млрд.