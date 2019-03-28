Стали известны подробности гибели российских офицеров в Сирии

Журналисты раскрыли подробности нападения и гибели троих российских военных в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Российский внедорожник УАЗ с номерным знаком 928159 попал в засаду в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор. В машине находились три российских офицера и сирийский полковник, христианин из Кусейра по имени Монзер Луис. Он был их переводчиком", – говорилось в сообщении.

Подробности случившегося опубликовала "Новая газета". Издание отмечает, что узнало о трагедии еще 22 февраля от источника, сражающегося на стороне российских и сирийских вооруженных сил. Однако газета решила не публиковать информацию, поскольку узнала об организованной Минобороны спасательной операции и побоялась сорвать освобождение, возможно, выживших офицеров.

Теперь, после официального заявления военного ведомства, издание уточняет, что засада случилась в 40 километрах от населенного пункта Аль-Маядин. "Внедорожник был обнаружен сильно обстрелянным, со следами крови на переднем и заднем сидениях. В десяти метрах от машины на песке – две огромные лужи крови. Рядом с ними детали военного снаряжения двух офицеров. Количество крови позволяет судить о том, что двое пассажиров УАЗа погибли на месте. Их тела нападавшие, видимо, забрали вместе с двумя выжившими", – сообщил источник газеты.

Издание также установило, что среди попавших в засаду российских военных двое были полковниками, еще один – майором. Один из полковников относился к командованию 7-й бригады Сирийских правительственных сил, находящейся под совместным руководством российских и сирийских военных начальников. УАЗ с россиянами двигался по трассе Пальмира – Аль-Маядин, пролегающей через пустыню, в направлении Пальмиры.

Целью поездки был выбор локации для создания наблюдательного пункта Вооруженных сил России в районе нефтяного месторождения Кум, также известного как Т2. Машину с офицерами сопровождала колонна из шести автомобилей, в которых находились порядка 30 бойцов – россиян и сирийцев, а также два пикапа, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами ДШК. Однако миссия российских военных была разоблачена, и колонна попала под наблюдение. До сих пор неясно, как УАЗ с офицерами отбился от колонны. Однако фото и видео, сделанные сирийскими военными после нападения, позволяют судить, что внедорожник двигался по пустыне один.

По данным газеты, российские офицеры были застигнуты врасплох, когда террористы открыли стрельбу по их машине. Два пассажира на переднем сиденье – майор и сирийский переводчик – погибли на месте. Еще два пассажира на заднем сиденье, по данным источников, скончались несколькими часами позже.

В последовавшей операции, организованной Минобороны, позиции террористов были обнаружены и уничтожены. Тогда же отряд забрал тела погибших военных.

До сих пор не ясно, как террористы узнали о разведывательной миссии россиян. По мнению высокопоставленного командира, сражающегося в Сирии в составе российского подразделения, информацию террористам могли передать воюющие в районе Дейр-эз-Зор на стороне правительственных сил боевики, прежде поддерживавшие ИГИЛ*, а ныне согласившиеся на примирение с режимом. Однако другой источник считает, что данные могли слить проиранские подразделения, дислоцированные в Аль-Маядине. Он напомнил о трениях между проиранской "Хезболлой" и русскими, в результате которых градус отношений между этими формальными союзниками Асада достиг точки кипения.

В понедельник Минобороны сообщало, что после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков, в ходе завязавшегося боя военные погибли.

До этого СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российские военные в феврале попали в засаду боевиков в сирийской провинции Дейр-эз-Зор и пропали без вести.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алина Назарова