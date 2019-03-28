"Вертолеты России" намерены создать в Китае четыре сервисных центра

ЦАМТО, 27 марта. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства.

Об этом сообщил "РИА Новости" на выставке LIMA 2019 заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.

"В ближайшее время, ориентировочно до 2021 года – не менее четырех центров в Китае, а дальше все зависит от парка и от пожеланий заказчика", – сказал собеседник агентства.

Он объяснил, что в Китае существуют два сегмента вертолетной техники. Первый – военно-транспортные вертолеты, к которым относятся вертолеты Ми-8/17 и вертолеты Ка-28. Второе направление – это гражданские Ми-8/17, тяжелые вертолеты Ми-26ТС и новые типы вертолетов, поставки которых планируется начать: "Ансат" и Ми-171А2.

"Мы ведем переговоры и работаем с китайской стороной по авторизации центров в Чэнду и Хаине, близ Шанхая, на право выполнения ремонтов вертолетной техники, которую они эксплуатируют", – сказал И.Чечиков.

При этом он подчеркнул, что центр в Чэнду уже работает, отмечает агентство.

"Мы провели аудит данного предприятия и сейчас обсуждаем дорожную карту по необходимым дальнейшим действиям, чтобы выйти на полноценную авторизацию данного центра холдингом на право выполнения капитального ремонта вертолетов Ми-8/17", – сказал замгендиректора, отметив, что такая работа может занять два-три года.

Что касается Хаина, то, по словам И.Чечикова, аудит этого центра планируется провести в течение этого года.

Также согласован и в ближайшее время будет подписан генеральный контракт по проекту сервисного центра в Тяньцзине. До конца года холдинг рассчитывает выполнить аудит этого центра. В нем планируется проводить техническое обслуживание и ремонт вертолетов Ка-32А11ВС и типа Ми-8/17, передает "РИА Новости".

Как сообщалось ранее, Россия заключила в начале 2019 года контракт на поставку в Китай 20 вертолетов "Ансат".