"Вертолеты России" открыли в Бразилии центр по обслуживанию Ми-35М

ЦАМТО, 27 марта. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) открыл в бразильском городе Белу-Оризонти сервисный центр по ремонту и обслуживанию вертолетов Ми-35М.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на выставке LIMA 2019 заместитель генерального директора холдинга Игорь Чечиков.

Ранее Россия поставила в Бразилию 12 вертолетов Ми-35М, напоминает агентство.

"Сервисный центр в Бразилии, в городе Белу-Оризонти, открыт. Он сертифицирован бразильскими авиационными властями, сертификационным органом", – сказал И.Чечиков.

По его словам, этот центр создавался в рамках офсетного проекта по контракту на поставку Ми-35М. "В этом году планируется выполнение первого капитального ремонта одного вертолета Ми-35М. В ближайшее время все поставленные машины подойдут к первому ремонту, и мы нацелены на сотрудничество в этом вопросе", – цитирует "РИА Новости" И.Чечикова.