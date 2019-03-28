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28.03.2019
Российская газета

Россия показывает в Малайзии новые и перспективные военные разработки

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БТ-3Ф
Бронетранспортер БТ-3Ф на базе БМП-3 разработки АО "Специальное конструкторское бюро машиностроения".
Источник изображения: ВТС / ТАСС

Мы традиционные участники военно-технических салонов, которые проводятся на острове Лангкави в Малайзии. Руководитель оборонно-промышленной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов выразил уверенность в том, "что участие в LIMA 2019 даст новый стимул развитию нашего сотрудничества не только с Малайзией, но и со всем Азиатско-Тихоокеанским регионом".

В этом регионе долгое время доминировали США, однако сейчас ситуация меняется. И чем жестче санкционная политика Запада в адрес России, тем больший интерес здесь проявляют к нашей военной технике. В частности, Индонезия подтвердила свои намерения по закупке истребителей Су-35.

Запланирована яркая презентация Як-130, а малайзийским летчикам уже предложено совершить пробные полеты на этих учебно-боевых машинах

Военные этой страны очень серьезно заинтересовались нашим бронетранспортером БТ-3Ф. Вполне возможно, Индонезия закупит их для своей морской пехоты. Этот бронетранспортер создан на базе боевой машины пехоты БМП-3. Литера "Ф" означает, что он в первую очередь предназначен для использования морской пехотой. От базовой модели БТ-3Ф отличается увеличенными остойчивостью и запасом плавучести, новым набором водоотражающих щитков, телескопической воздухозаборной трубой и рядом других нововведений, позволяющих бронированной машине уверенно держаться в океане на плаву даже в штормовую погоду.

Подразделения морской пехоты ВМС Индонезии обладают богатым опытом эксплуатации плавающих боевых машин пехоты БМП-3Ф, поэтому, оценив созданный на его базе БТ-3Ф, как говорят эксперты, весьма впечатлились.

Привезла Россия в Малайзию и свои новые самолеты. В частности, в среду запланирована яркая презентация Як-130. Малайзийским летчикам уже предложено совершить пробные полеты на этих учебно-боевых машинах. Пилотажная группа "Русские витязи" также впервые прилетела в эту страну на новых С-30СМ. Ранее группа летала на Су-27.

Проявлен интерес и к подводным лодкам. По словам гендиректора ЦКБ МТ "Рубин" Игоря Вильнита, присутствующего на выставке, "с рядом стран Юго-Восточной Азии обсуждаются возможные поставки неатомных субмарин "Амур-1650". Эти лодки являются экспортной версией субмарин проекта 677 "Лада", разработанных конструкторским бюро "Рубин". Они вооружены, в частности, ракетными комплексами Club - версией комплекса "Калибр" для зарубежных заказчиков.

В перспективе субмарины этого типа должны получить воздухонезависимую энергетическую установку.

Как отмечают специалисты, среди ключевых экспонатов - неуправляемая авиационная ракета С-13-Т с двухмодульной проникающей осколочно-фугасной боевой частью производства Новосибирского завода, входящего в концерн "Техмаш".

"Основная задача ракеты - поражение военной техники, а также самолетов и вертолетов, находящихся в железобетонных укрытиях, бетонных взлетно-посадочных полос, целей, расположенных за прочными преградами, транспортно-десантных кораблей в прибрежной зоне. С-13-Т способна насквозь пробивать до 6 метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы", - подчеркнул генеральный директор Новосибирского предприятия Рустам Исмайлов.

"По сравнению с предыдущей версией (С-13) в авиационной ракете С-13-Т применяется боевая часть, состоящая из двух модулей с взрывателями. Это позволяет повысить эффективность боеприпаса, значительно увеличить поражающее действие", - отметил гендиректор концерна Владимир Лепин.

Авиационные ракеты российского производства представлены довольно широко в арсеналах армий этого региона. И к новым разработкам военные уже проявили повышенный интерес.


Сергей Птичкин

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