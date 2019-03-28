Валидацию сертификатов вертолетов "Ансат" и Ми-171А2 в Китае завершат до 2020 года

ЦАМТО, 27 марта. Валидацию сертификатов вертолетов "Ансат" и Ми-171А2 в Китае планируется завершить в течение 2019-2020 годов, сообщил "РИА Новости" на выставке LIMA 2019 заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков.

"Валидация сертификата вертолета "Ансат" – во втором квартале этого года. По Ми-171А2 контрактные переговоры запланированы на вторую половину текущего года. Сертификат планируется к валидации в конце этого – начале будущего года", – сообщил И.Чечиков.

Он отметил, что техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) "Ансатов" и Ми-171А2 возможны на существующих центрах "путем расширения их компетенций".

Как сообщалось ранее, "Вертолеты России" заключили в начале 2019 года контракт на поставку в Китай 20 вертолетов "Ансат".

По словам И.Чечикова, поставка первых вертолетов "Ансат" в Китай может начаться уже в 2019 году, передает "РИА Новости".