Охота на невидимку: 20 лет назад был сбит американский самолет F-117

Американский ударный самолет F-117 Nighthawk успешно применялся в небе Панамы и Ирака и считался практически неуязвимым для средств ПВО.

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Однако участие этих ударных самолетов в агрессии против Югославии продемонстрировало, что даже широко разрекламированный стелс-бомбардировщик может быть сравнительно легко уничтожен. Это произошло 27 марта 1999 года, уже на третий день войны. Тогда весь мир обошли видеокадры горящих обломков этого чуда заокеанской техники.

Долгое время не было достоверных данных о том, чем сбили "Ночного ястреба". Одни источники с самого начала утверждали, что ракетой советского комплекса С-125, другие говорили, что сербы задействовали ЗРК "Квадрат".

Была и "авиационная версия" данного инцидента, доказывавшая, что F-117 уничтожил истребитель МиГ-29 ВВС Югославии.

Американская сторона вначале утверждала, что самолет разбился из-за технических неисправностей.

Возможно, появились бы и другие версии случившегося, однако офицер войск противоздушной обороны Югославии Золтан Дани рассказал, как все было на самом деле. Во время войны он командовал подразделением С-125, которому удалось выследить американского "невидимку". Хорошо сработал локатор П-18 метрового диапазона, неплохо видевший этот бомбардировщик. К тому же американцев подвела беспечность - они использовали один и тот же маршрут полета, и в результате жестоко за это поплатились. Запущенные ракеты прервали полет "Ночного ястреба". Пилот успел катапультироваться, его эвакуировала поисково-спасательная служба.

В настоящее время остатки F-117 демонстрируются в белградском музее авиации.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев