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28.03.2019
ТАСС

"Русские витязи" могут пересесть на Су-35

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Командир авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Андрей Алексеев
Командир авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Андрей Алексеев.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

При этом командир группы Андрей Алексеев заявил, что говорить об этом преждевременно

ЛАНГКАВИ /Малайзия/, 27 марта. /ТАСС/. Пилотажная группа "Русские витязи" планирует пересесть с Су-30СМ на другие самолеты. Об этом сообщил сообщил в среду командир группы Андрей Алексеев журналистам на авиасалоне LIMA 2019.

"Планы есть, но говорить преждевременно, я бы не хотел", - сказал Алексеев, отвечая на вопрос, не планирует ли группа пересесть, например, на самолеты Су-35.

Авиагруппа сейчас выступает на авиасалоне в Малайзии.

"Русские витязи" - единственная пилотажная группа в мире, показывающая высший пилотаж на тяжелых истребителях Су-27 и Су-30СМ. Была образована 5 апреля 1991 года на базе 1-й авиационной эскадрильи Центра показа авиационной техники на аэродроме Кубинка.

15-я международная выставка авиакосмической и морской техники LIMA 2019 проходит на острове Лангкави с 26 по 30 марта. Выставка проводится с 1991 года под патронажем Министерства обороны Малайзии и при поддержке Министерства транспорта и Министерства международной торговли и промышленности королевства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Малайзия
Продукция
Су-27
Су-30
Су-35
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