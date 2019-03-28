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28.03.2019
Российская газета

Новый авианосец США потерял ход

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Источник изображения: rg.ru

Ремонт новенького авианосца США Gerald R. Ford затянется как минимум до октября из-за серьезной проблемы, обнаруженной в главной силовой установке гигантского корабля.

Неполадки в паровых турбинах авианосца были выявлены во время морских испытаний, корабль был вынужден прервать тесты и вернуться на верфь. Диагностика показала, что оба основных парогенератора Gerald R. Ford нуждаются в непредвиденном и обширном ремонте, пишет USNI News.

Вкупе с прежними проблемами корабля: неполадки с электромагнитными катапультами, оружейными подъемниками и радарами, - новая серьезная неисправность может привести к тому, что авианосец вообще никогда не достигнет боеготовности, считает The Drive.

Gerald R. Ford - головной авианосец нового типа, представляющий собой улучшенную и более современную версию кораблей класса Nimitz. Он официально введен в строй в 2017 году, но устранение выявленных на испытания проблем продолжается до сих пор. При строительстве авианосца использовано множество новшеств: электромагнитные катапульты вместо паровых, радары нового поколения. Реакторы корабля вырабатывают на 25 процентов больше энергии, чем установки Nimitz - она необходима для питания многочисленных электронных устройств. Благодаря высокому уровню автоматизации корабельная команда сокращена на тысячу человек.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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