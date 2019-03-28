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28.03.2019
ТАСС

Индия успешно испытала противоспутниковое оружие

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Источник изображения: © EPA-EFE/HARISH TYAGI

Премьер страны Нарендра Моди заявил, что Индия вошла в число космических сверхдержав и готова к войне в космосе

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 марта. /ТАСС/. Индия успешно испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Об этом сообщил в среду премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к нации.

"Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите", - сказал Моди. По его словам, "Индия теперь готова к войне в космосе".

Оружие было создано Индийской организацией космических исследований и разработок (ДРДО). Моди поздравил специалистов ДРДО с этим успехом.

"Только три страны в мире имеют такую возможность - США, Россия и Китай. Это момент гордости для Индии", - добавил премьер.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Индия
Китай
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США
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