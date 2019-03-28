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28.03.2019
РИА Новости

Малайзия планирует купить до восьми вертолетов Ми-171А2 и "Ансат"

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Легкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У"
Легкий учебно-тренировочный вертолет "Ансат-У".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 27 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Малайзия намерена приобрести до восьми вертолетов Ми-171А2 и "Ансат", идут переговоры, сообщил РИА Новости в среду на выставке LIMA-2019 заместитель гендиректора холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") Игорь Чечиков.

"Сейчас с малазийскими партнерами обсуждается поставка новых гражданских вертолетов, в том числе Ми-171А2 для пожарной службы и королевской полиции. Одна авиакомпания планирует приобрести "Ансат" для городских пассажирских перевозок. Эта работа идет по результатам демо-тура в ноябре-декабре 2018 года, в общей сложности речь идет о поставке до восьми машин", - сказал Чечиков.

По его словам, в настоящее время в Малайзии эксплуатируются четыре Ми-17 в службе пожарной охраны. У малайзийской компании Bomba есть четыре Ми-17 - две казанские 90-х годов, две улан-удэнские 2004 года. Три машины подходят к ремонту в этом году, и с малазийской компанией Airod сейчас обсуждается выездной ремонт, отметил собеседник агентства.

"Фюзеляжи остаются в Малайзии, часть работ делает эта компания, у них технический центр, они обслуживают и другие типы вертолетов. Часть работ по фюзеляжу делают они, а остальное делают наши специалисты - либо на месте, либо перевозят на ремонт в Россию. Мы как раз сейчас обсуждаем все три вертолета. Это наш партнер здесь, мы с ним активно взаимодействуем", - сказал Чечиков.

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Малайзия
Россия
Продукция
Ансат
Ми-17
Ми-8АМТ
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