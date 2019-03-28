Портфель заказов компании "Брамос" до 2023 года составляет $6,5 млрд

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 27 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Портфель заказов российско-индийской компании "Брамос" от индийской армии до 2023 года составляет 6,5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости в среду управляющий содиректор "Брамоса" с российской стороны Александр Максичев.

"Наши предприятия загружены полностью, портфель заказов от индийской армии до 2023 года составляет 6,5 миллиарда долларов. Наш заказчик - это армия, авиация и флот Индии",- сказал Максичев на выставке LIMA-2019.

По его словам, "Брамос" поставляет не только одноименные крылатые ракеты, но и самоходные пусковые установки для армии, пусковые установки для кораблей и самолетов, систему управления огнем, все математическое обеспечение.

""Брамос" отвечает также за оборудование технических позиций ракет, то есть хранилища, поставляет системы контроля и проверки ракет, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию самих ракет", - пояснил собеседник агентства.