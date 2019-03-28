ВМС США выпрашивает на лазеры и F-35 ещё 3 миллиарда долларов

Спустя всего 11 дней после утверждения бюджета на 2020 год в Конгрессе, военно-морской флот США запросил 3,2 миллиарда долларов на дополнительные F-35, ударное вооружение, новые технологии и просит больше денег на обслуживание подводных лодок и надводных кораблей.

Источник изображения: Lockheed Martin

Список необеспеченных потребностей - это ежегодный "обряд", проводимый весной в Вашингтоне, когда руководители служб подталкивают Конгресс к дополнительным тратам – и выклянчивают еще несколько миллиардов. В пятницу начальник управления морских операций адмирал Джон Ричардсон отправил на Капитолийский холм данный запрос в надежде добавить к бюджетному требованию в 205 миллиардов долларов еще немного денег.

История напоминает театральное представление, в ходе которого военные (в данном случае ВМС) пытаются убедить законодателей, что для того, чтобы превосходить противника, нужно двигаться быстрее, держать больше новых судов в море иметь дальнобойное вооружение, однако также сообщают о необходимости модернизировать и ремонтировать существующие корабли.

F35 и лазеры

В списке запрашивается 240 миллионов долларов на приобретение еще двух F-35C, а также 393 миллиона долларов на закупку еще двух самолетов наблюдения P-8 "Посейдон".

Примечательно, что флот хочет 80 миллионов долларов на покупку дополнительной бортовой лазерной системы HELIOS. Если это будет предоставлено, она станет дополнением к уже имеющейся: ее ВМС планируют установить на один из своих кораблей в конце этого года. Такое решение является четким сигналом того, что военно-морской флот хочет продвинуть программу, чем об этом сообщалось ранее.

В ближайшие годы HELIOS станет одной из основных защитных систем на эскадренных миноносцах класса Arleigh Burke, где он будет полностью интегрирован в боевую систему корабля.

Ни ВМС, ни подрядчик Lockheed Martin не хотят слишком подробно описывать характеристики лазера, однако HELIOS излучает где-то от 60 до 150 киловатт, что делает его как минимум вдвое более мощным, чем прототип лазера LAWS мощностью 30 кВт: он был установлен на борту USS Ponce в 2014 году. Система LAWS была способна сбивать беспилотники и сжигать небольшие лодки и ослеплять датчики.

Источник изображения: Lockheed Martin

Противокорабельные ракеты и бомбы

Еще 259 млн. долларов США военно-морские силы собираются потратить на "высокоприоритетные боеприпасы", в том числе 71 млн. - на модернизацию бомб Mk 84, используемых на борту бомбардировщиков B-52.

Военно-морской флот также просит 62 млн. долларов США на приобретение еще 38 NSM - противокорабельных ракет нового поколения, чтобы к 2022 году довести их число до 64 единиц на борту боевых кораблей.

Еще 25 миллионов долларов флот хочет потратить на семь противокорабельных ракет большой дальности (LRASM), и надеется их получить к 2020 финансовому году. LRASM может похвастаться возможностью скрытого прорыва вражеской противоракетной обороны, боеголовкой в 1000 фунтов и дальностью более 200 морских миль.

LRASM, находящаяся на пути в подразделения ВВС, предназначена для обнаружения и уничтожения конкретных целей, действующих в группах кораблей, путем идентификации объекта с помощью связи с дронами или самолетами.

Финансирование доков и верфей

Одна из самых значительных статей в списке без финансирования - 814 млн. Долл. США для покрытия расходов на содержание верфей. Ричардсон в своем письме в Конгресс заявил, что страдает последние страдают от "недофинансирования, связанного с объемом работ и ростом цен".

Поддержание горячей производственной базы стало главной темой в Пентагоне, после нескольких лет, когда мелкие поставщики были вытеснены из бизнеса в результате циклов подъема и спада закупок и сокращения прибыли. Также растет беспокойство по поводу деталей и электроники, произведенной в таких местах, как Китай: поставки оттуда могут быть прекращены в случае конфликта.

Эти дополнительные 814 миллионов долларов, по-видимому, являются частью более широкого проекта военно-морского флота, направленного на расширение возможностей верфей и более быстрого вывода судов из сухого дока.