Путин отметил успешные действия Росгвардии по обеспечению безопасности граждан и государства

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

"Благодарю вас за службу. Желаю успехов, здоровья, всего самого доброго вам, вашим родным и близким... Поздравляю вас с праздником", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В.Путин отметил, что росгвардейцы "на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надёжное "прикрытие" ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, организацию чёткого контроля в столь значимой сфере, как оборот оружия".