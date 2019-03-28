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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Путин отметил успешные действия Росгвардии по обеспечению безопасности граждан и государства

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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником.

"Благодарю вас за службу. Желаю успехов, здоровья, всего самого доброго вам, вашим родным и близким... Поздравляю вас с праздником", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В.Путин отметил, что росгвардейцы "на переднем крае в борьбе с такими угрозами, как терроризм и экстремизм, организованная преступность. На вас лежит огромная ответственность за порядок при проведении массовых мероприятий, за надёжное "прикрытие" ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, организацию чёткого контроля в столь значимой сфере, как оборот оружия".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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