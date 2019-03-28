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28.03.2019
Lenta.ru

Американцев решили отправить на Луну любой ценой

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Астронавт Эдвин Олдрин на Луне
Астронавт Эдвин Олдрин на Луне.
Источник изображения: © NASA,

Дональд Трамп потребовал от НАСА отправить американцев на Луну. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент США Майк Пенс.

"Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли", — написал он. Политик добавил, что на эту цель будут выделены "любые необходимые средства".

11 марта НАСА представила бюджетный запрос на 2020 финансовый год. В нем отмечалось, что ведомство планирует отправить своих астронавтов на Луну к 2028 году. В 2025 году на орбите спутника должна заработать станция Lunar Orbital Platform — Gateway с четырьмя астронавтами на борту. Они будут изучать разные аспекты высадки на поверхность Луны.

19 марта в "Роскосмосе" также рассказали о планах полета россиян к Луне. Представитель госкорпорации уточнил, что речь идет о скорой отправке космонавтов, "особенно в космических масштабах очень скоро".

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