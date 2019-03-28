Для десантников разработают новый боевой вертолет

Аэромобильные подразделения Воздушно-десантных войск России получат новый боевой вертолет. Он станет концептуальным развитием вертолетов Ми-24 и Ми-35М.

Об этом ТАСС сообщил собеседник в оборонно-промышленном комплексе России. Эта работа уже ведется и разрабатывается новый вертолет - боевая машина десанта. Собеседник добавил, что новый вертолет в перспективе станет основой целой линейки машин для Воздушно-десантных войск - специальных, транспортных вертолетов, вертолетов управления, разведки и радиоэлектронной борьбы. И все они смогут действовать в едином информационно-управляющем поле.

О том что для ВДВ создают аэромобильные подразделения, стало известно еще в прошлом году на стратегических учениях "Восток-2018". Там впервые экспериментально их продемонстрировали. Как говорят разработчики, новые подразделения будут включать собственные эскадрильи транспортных и ударных вертолетов.

Пока же до появления нового вертолета будут модернизировать Ми-24 - до уровня Ми-35М, семейство Ми-8/17 - до уровня Ми-8АМТШ-ВН и тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т - до уровня Ми-26Т2В.

Светлана Цыганкова