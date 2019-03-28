РФ заключила контракты на поставки за рубеж 100 самолетов Як-130

Россия заключила контракты на поставку порядка 100 учебно-боевых самолетов Як-130, сообщил журналистам 27 марта на выставке LIMA-2019 в Малайзии представитель "Рособоронэкспорта" Николай Рубан.

"Як-130 пользуется большой популярностью за рубежом. На сегодня законтрактовано порядка 100 самолетов Як-130", — сказал он в ходе официальной презентации самолета.

По его словам, первый экспортный контракт был заключен в 2011 году, передает "РИА Новости".

Рубан добавил, что всего в мире эксплуатируются более 160 подобных машин. Сейчас российские воздушные суда уже поставляются в Бангладеш, Мьянму и Лаос. Есть интерес со стороны Малайзии. Ранее 26 марта сообщалось, что Россия планирует создать в этой стране сервисный центр по обслуживанию самолета Як-130 в случае закупки. В будущем может быть рассмотрен вопрос локальной сборки самолета.

Авиакосмическая и военно-морская выставка LIMA-2019 проходит с 26 по 30 марта на малайзийском острове Лангкави. Як-130 примет участие в летной программе мероприятия.