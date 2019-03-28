Уход американцев из Африки может освободить место для России и Китая

Воинствующий экстремизм и другие вопросы безопасности продолжают угрожать стабильности многих африканских стран, говорят представители сил ВВС Африканского континента.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

В этом месяце советник по национальной безопасности США Джон Болтон обнародовал стратегию администрации Трампа в Африке, направленную на противодействие быстро растущему финансовому и политическому влиянию Китая и России на континенте, с упором на обуздание радикального исламского терроризма - главным образом посредством выстраивания и поддержки союзных связей.

Осенью Пентагон объявил, что сокращает миссии сил специальных операций и начинает вывод частей из Африки. На черном континенте американцы обучали, консультировали и сражались бок о бок с силами безопасности в таких странах, как Сомали, Мали и Ливия.

Этот шаг был сделан примерно через год после того, как четыре солдата США были убиты в засаде в Нигере, и отражает более широкие изменения в оборонной стратегии США, перешедшие больше в сферу того, что администрация Белого дома называет "конкуренцией великих держав".

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

Однако вопросы безопасности по-прежнему вызывают серьезную обеспокоенность у представителей африканских оборонных ведомств, которые собрались в Марокко в октябре на широкомасштабный форум военно-воздушных сил, призванный способствовать расширению сотрудничества. Мероприятие прошло за несколько недель до объявленных сокращений.

Эксперты говорят, что министерство обороны Соединенных Штатов специально принижает террористическую угрозу интересам США в регионе, что может ослабить поддержку военных программ Америки на всем континенте.

Американские и африканские аналитики предупреждают Пентагон о том, что, если сокращение войск не будет сделано осторожно, это может усилить влияние Китая и России в Африке, а также может дать возможность террористическим организациям поднять голову.

Если США не хотят уступать влияние в Африке в течение следующего десятилетия или двух, какие шаги предстоит сделать

- сказал Джонатан Шреден, директор Центра по стабильности и развитию.

По словам Шредена, некоторые из этих изменений могут включать перенос сил с контртеррористической деятельности на мониторинг деятельности Китая на всем континенте.

Но Шреден и другие предупредили, что любая приостановка миссий сил специальных операций не должен быть слишком резким, иначе США могут рискнуть потерять то, чего удалось достигнуть в борьбе экстремизмом за последние годы.

По мнению аналитиков, в последние годы контртеррористическая миссия в Африке действовала весьма эффкктивно, в том числе нанеся ряд существенных ударов по Исламскому государству (*организация запрещена в Российской Федерации) в Ливии, а также вместе с французами разгромив силы "Аль-Каиды"* в Мали.

В последние годы подразделения специальных операций понесли немало потерь, а в прошлом году прошла целая череда скандалов с участием элитных войск, в том числе расследование военных преступлений.

Источник изображения: Пресс-служба ВС США

По словам Шредена, гибель в 2017 году четырех американских солдат в результате операции, построенной на ошибочных решениях, стала катализатором пересмотра "мягкого присутствия" в Африке.

Сокращения с первого взгляда не кажутся значительными. По словам Пентагона, лишь 700 из примерно 7200 военнослужащих, действующих в Африке, отправятся домой в ближайшие несколько лет. Однако эффект 10-процентной потери персонала на континенте трудно предсказать, не зная, где будут сделаны сокращения, считают эксперты. И тогда может настать время России.