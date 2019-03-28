Центр ремонта вертолетов Ми-171Ш откроется в Перу в первой половине 2019 года

Лангкави (Малайзия). 27 марта. ИНТЕРФАКС - Перуанский сервисный центр для Ми-171Ш начнет работу в первой половине 2019 года, сообщил "Интерфаксу" заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Игорь Чечиков.

"В настоящее время силами российских специалистов выполняются пусконаладочные работы в сервисном центре в Перу, создаваемом в рамках выполнения оффсетных обязательств при поставке вертолетов Ми-171Ш",- заявил И.Чечиков.

"Открытие сервисного центра планируется в первом полугодии 2019 года, после чего перуанская сторона при содействии "Вертолетов России" начнет ремонт вертолетов данного типа",- сказал он.