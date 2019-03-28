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28.03.2019
Интерфакс-АВН

Самолеты Су-34 поколения 4++ ЦВО впервые примут участие в конкурсе "Авиадартс-2019"

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Самолет Су-34
Самолет Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Екатеринбург. 27 марта. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Экипажи отработают воздушную визуальную разведку и преодоление системы противовоздушной обороны противника в рамках Армейских международных игр, сообщает пресс-служба ЦВО.

Новейшие истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34 Центрального военного округа впервые примут участие в конкурсе летного мастерства "Авиадартс-2019" Армейских международных игр.

"Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и штурмовиков Су-25СМ отработают задачи воздушной визуальной разведки и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары, а также выполнят пуски ракет, бомбометание и стрельбу из пушек по наземным целям", - говорится в сообщении.

Три штурмовика Су-25СМ перебазировались из российской авиабазы "Кант", дислоцированной в Киргизской Республике, в Челябинскую область для участия во втором этапе конкурса "Авиадартс-2019".

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