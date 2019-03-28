"Тропический" дебют. Россия выводит на мировой рынок вертолет Ми-38

ТАСС — о перспективах российской винтокрылой машины нового поколения и зарубежных конкурентах

На малайзийской выставке LIMA 2019 холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) представил линейку из трех новейших вертолетов — "Ансат", Ми-171А2 и Ми-38. При этом машины представляют три основные "весовые категории", необходимые для различных сфер применения. Однако если для первых двух это уже далеко не первое появление в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в прошлом году прошел успешный масштабный демонстрационный тур по пяти странам), то для среднего многоцелевого транспортного вертолета Ми-38 — это настоящий "тропический" дебют. Ему только предстоит завоевать перспективный рынок стран Юго-Восточной Азии, показав свои возможности и преимущества перед основными конкурентами на мировом рынке подобных винтокрылых машин.

Универсальная машина

Вертолет Ми-38 представляет собой многоцелевую транспортную машину нового поколения, многие элементы для которой создавались с нуля. В частности, конструктивно-силовая схема фюзеляжа и новый несущий винт из композитных материалов. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали — из стали и титана.

Ми-38 может иметь самые разные варианты использования — от пассажирских перевозок и грузовых рейсов до поисково-спасательных работ. При этом речь идет о грузах около пяти тонн, в том числе габаритных на внешней подвеске. Вертолеты семейства Ми-8/17 такими перевозками не могут заниматься, а использовать для этого тяжелый Ми-26 достаточно дорого и неэффективно. Ми-38 для тех, как отмечают в холдинге "Вертолеты России", кому не хватает размеров классической "восьмерки". Ми-38 оснащен силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства "ОДК-Климов".

Ми-38 Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и Ми-26, который является самым крупным и наиболее грузоподъемным в мире из числа серийно выпускающихся вертолетов. По мнению военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина, с такой грузоподъемностью "38-й" имеет большие перспективы как для использования в военных целях, так и для других задач. "Он может выполнять лесотехнические работы, строительно-монтажные, погрузочно-разгрузочные, поисково-спасательные, аварийно-спасательные, пожарные, эвакуировать пострадавших, доставлять врачей на буровые платформы и вахтовые поселки, использоваться в геологических разведках. Словом, Ми-38 — универсал, способный выполнять любые работы, которые ему поручат", — говорит эксперт.

Об этой важной особенности вертолета — широте его практического применения — говорит и Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. По его словам, интерес к этой машине далеко не случайный — вертолет получил значительно лучшую аэродинамику и летно-технические характеристики, у него повысилась грузоподъемность.

Ми-38 — один из мировых рекордсменов по высоте, именно на этой машине установлен рекорд высоты полета для вертолетов — 8600 метров (был побит лишь Ми-8МСБ, который поднялся на высоту 9150 м — прим. ТАСС) и рекорд по скорости подъема без груза на высоту 3000 м за шесть минут Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Кстати, для сравнения: самая высокая точка Земли — гора Эверест — 8848 метров. Поэтому тут нашему "Ми" нет равных. В период предсерийной доводки вертолета команда Московского вертолетного завода им. Миля установила на нем пять мировых рекордов для вертолетов взлетной массой от 10 000 до 20 000 кг.

Ми-38 оборудован самым современным пилотажно-навигационным комплексом и новейшими системами спутниковой навигации. "Вертолет отличается высоким уровнем комфорта в салоне и повышенной безопасностью как для пилотов, так и для пассажиров, количество которых может достигать порядка 30 человек", — добавляет Михайлов.

Ми-38 Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Бортовое оборудование Ми-38 позволяет пилотам вести машину в самых сложных условиях: совершать автоматический полет по маршруту, заход на посадку, автоматическое зависание и стабилизацию вертолета во всех режимах полета. Кроме того, он может трудиться в различных погодных и климатических условиях, при температурах от –50 до +50. Таким образом, вертолет может применяться в любых климатических зонах. "Безусловно, новый вертолет будет весьма востребован не только в России, но и в странах Юго-Восточной Азии и Африки, где с советских времен хорошо знают и эксплуатируют вертолеты семейства "Ми", — говорит военный эксперт.

В феврале этого года стало известно, что завершены дополнительные сертификационные испытания вертолета в условиях экстремально низких температур. В холдинге "Вертолеты России" отметили, что заявленные характеристики вертолета "полностью соответствуют требованиям норм летной годности АП-29, гармонизированным с европейскими CS-29 и американскими FAR-29, однако у этой машины сохраняется потенциал для расширения возможностей".

Специалисты Московского вертолетного завода подтвердили возможность технического обслуживания вертолета, его подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре наружного воздуха ниже –45 градусов по Цельсию. Испытания проводились на базе аэропорта Мирный и площадке "Накын" в Якутии. На Ми-38 выполнено 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки, также в ходе испытаний была подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования

"Сегодня российские вертолеты семейства Ми-8/17/171 и Ми-24/35 работают на всех континентах, в любых температурных и влажностных средах", — добавляет Литовкин. "Известно об отечественных Ми-35М, что эксплуатируются в Бразилии на границах Амазонки и Рио-Гранде, о модификациях Ми-8, работающих в горах Памира, о тех же Ми-24, которые, несмотря на нынешнее противодействие США, работают в Афганистане и применяются в борьбе с террористами, — говорит он. — Так что те, кто приобретет наши вертолеты, будут обеспечены надежной, простой в эксплуатации, безотказной и очень эффективной винтокрылой машиной".

По мнению самих же разработчиков, Ми-38 будет востребован в региональной авиации, для авиационного обеспечения нефте- и газоразработок на шельфе, в интересах МЧС и силовых ведомств, а также в вариантах транспорта VIP-персон и летающего госпиталя. Кстати, уже летом этого года первый вертолет в модификации Ми-38Т будет передан Минобороны России.

Ми-38Т Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Вертолеты России"

Контракт на поставку двух транспортно-десантных машин был заключен в 2017 году. Впервые военная версия среднего многоцелевого вертолета поднялась в воздух в начале ноября 2018-го. Также сообщалось о планах разработать арктическую версию "38-го".

Конкуренты Ми-38

Основным конкурентом Ми-38 на мировом рынке многоцелевых вертолетов является AW101 разработки компании AgustaWestland (входит в состав итальянского консорциума Leonardo). Вертолет средней грузоподъемности используется для военных и гражданских целей. В армиях Великобритании, Дании и Португалии для морской модификации AW101 используется также наименование Merlin. Экипаж — один-два человека (плюс два оператора в противолодочной конфигурации винтокрылой машины).

Вертолет Merlin ВВС Великобритании Источник изображения: © David McNew/Getty Images

Вертолет вервые поднялся в воздух в 1987 году, а спустя десять лет был заключен первый контракт на серийное производство вертолетов для английской армии. Модификации машины производились в четырех странах: Великобритании, Италии, США и Японии.

Однако при практически равной максимальной взлетной массе, грузоподъемность российского Ми-38 почти в два раза больше — 5000 кг и 3050 кг соответственно — при транспортировке груза во внутреннем отсеке, объем которого у обоих вертолетов практически идентичен. Стоит отметить, что возможности эти винтокрылых машин по перевозке груза на внешней подвеске практически равны — 6000 кг и 5440 кг.

Ми-38 способен перевозить до 36 человек, а AW-101 — до 30. Однако итальянская машина обладает более широкими возможностями по транспортировке раненых (16 и 12 человек соответственно), а также увеличенной крейсерской скоростью полета — 278 км/ч (максимальная, по разным данным, составляет 309 км/ч), у нашего — 270 км/ч.

Вместе с тем в условиях жаркого климата и высокогорья российская винтокрылая машина демонстрирует лучшие летно-технические характеристики. Дублирование наиболее важных агрегатов и систем и возможность выполнения полета и посадки на одном рабочем двигателе также повышают возможности Ми-38 по сравнению с итальянским аналогом.

Схожими характеристиками по максимальной взлетной массе (11 000 кг) и грузоподъемности (около 5000–5500 кг) обладает многоцелевой вертолет H225M разработки европейского концерна Airbus Helicopters. Однако по показателю соотношения стоимости и эффективности новый российский вертолет имеет неоспоримое преимущество.

Airbus Helicopters H225M Источник изображения: © EPA/JAKUB KACZMARCZYK

Сегодня Ми-38 — один из самых высокоавтоматизированных гражданских вертолетов в мире: пилотажно-навигационный комплекс позволяет выполнять в автоматическом режиме полет, посадку, стабилизацию на любом режиме полета.

Вертолет может эксплуатироваться в морском, тропическом и холодном климатах, а благодаря использованным техническим решениям превосходит другие вертолеты своего класса по грузоподъемности, пассажировместимости и основным летно-техническим характеристикам. Несомненно, что в скором времени эта винтокрылая машина займет свою достойную нишу на мировом рынке вертолетной техники.

Роман Азанов, Дмитрий Федюшко