В Перу откроют сервисный центр по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 27 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Сервисный центр по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш будет открыт в Перу в 2019 году, идут пуско-наладочные работы, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков.

"В Перу сейчас идет пусконаладка центра. Все необходимое оборудование было доставлено туда в декабре прошлого года, сейчас там находятся бригады по сборке и пусконаладке данного оборудования. Мы надеемся, в этом году в центре начнется первый опытный ремонт вертолета Ми-171Ш", - сказал Чечиков.

Россия ранее выполнила контракт на поставку в Перу 24 вертолетов Ми-171Ш.