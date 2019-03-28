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28.03.2019
РИА Новости

В Перу откроют сервисный центр по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш

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Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото
Военно-транспортный вертолет Ми-171Ш. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Руслан Кривобок

ЛАНГКАВИ (Малайзия), 27 мар - РИА Новости, Сергей Сафронов. Сервисный центр по обслуживанию вертолетов Ми-171Ш будет открыт в Перу в 2019 году, идут пуско-наладочные работы, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) Игорь Чечиков.

"В Перу сейчас идет пусконаладка центра. Все необходимое оборудование было доставлено туда в декабре прошлого года, сейчас там находятся бригады по сборке и пусконаладке данного оборудования. Мы надеемся, в этом году в центре начнется первый опытный ремонт вертолета Ми-171Ш", - сказал Чечиков.

Россия ранее выполнила контракт на поставку в Перу 24 вертолетов Ми-171Ш.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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