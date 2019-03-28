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28.03.2019
Известия.ru

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

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Источник изображения: Фото: nasa.gov

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет

Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру". По словам Пенса, который курирует космическую политику США, американцы будут первыми, кто отправит людей на Луну в XXI веке.

При этом он указал, что астронавты отправятся на естественный спутник Земли на американской ракете. Комментируя выступление Пенса, глава компании SpaceX Илон Маск написал в Twitter, что планы вернуть астронавтов на Луну в течение ближайших пяти лет вдохновят человечество.

9 февраля сообщалось, что российские космонавты высадятся на Луне в 2031 году. Также отмечалось, что в 2032 году на спутник доставят технику для "апробации средств передвижения по поверхности", а в 2034-м начнется строительство российской лунной базы. 3 января китайский космический аппарат "Чанъэ-4" совершил успешную посадку на обратной стороне Луны.

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