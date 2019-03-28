Войти
28.03.2019
Известия.ru

Трамп определился с командующим космическими войсками США

180
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Leah Millis

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост командующего космическими войсками страны. По его словам, этот пост может занять генерал ВВС Джон Рэймонд.

"Четырехзвездный генерал ВВС возглавит командование космических сил Соединенных Штатов", — сказал Пенс на открытии очередного заседания национального космического совета США.

Кандидатуру Джона Рэймонда еще должен одобрить конгресс.

В середине июня прошлого года президент США Дональд Трамп поручил выделить космические силы в отдельный вид войск. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий.

20 февраля Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности США. По его словам, администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

Помимо этого, Трамп подписал меморандум о создании космических сил США. В тексте документа говорится о том, что потенциальные противники Штатов продвигают свой потенциал в космосе и пытаются помешать американцам использовать это пространство во время конфликта или кризиса.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
24.01.2019
США уведомили Россию, что решение выйти из ДРСМД принято окончательно
14.01.2019
The National Interest (США): российско-американские отношения в новую эпоху
11.01.2019
Трамп может передумать: США допустили новую войну в Сирии
29.06.2018
В НАТО признали, что альянс теряет превосходство в воздухе
19.06.2018
Трамп дал поручение Пентагону приступить к созданию военно-космических сил
08.11.2017
МИД Ирана обвинил Саудовскую Аравию в ведении "агрессивных войн"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.03 01:41
  • 11
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот
  • 28.03 01:06
  • 51
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 22:56
  • 50
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 22:08
  • 2
"Гражданские самолеты Сухого" и CityJet могут разорвать сотрудничество в 2019 году
  • 27.03 21:03
  • 5
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 27.03 20:59
  • 7
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 20:56
  • 2
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 27.03 20:51
  • 1
США озаботились "военным присутствием" России в Венесуэле
  • 27.03 20:50
  • 2
Генерал-майор запаса: виновные в гибели наших военных в Сирии наказаны
  • 27.03 20:44
  • 3
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 20:07
  • 11
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 27.03 19:46
  • 27
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 19:27
  • 2
Украине посоветовали пугать Москву "Точкой"
  • 27.03 19:03
  • 18
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 17:57
  • 1
В Госдуме отреагировали на сообщения американских СМИ о "Посейдоне"