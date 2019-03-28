Трамп определился с командующим космическими войсками США

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп определился с кандидатурой на пост командующего космическими войсками страны. По его словам, этот пост может занять генерал ВВС Джон Рэймонд.

"Четырехзвездный генерал ВВС возглавит командование космических сил Соединенных Штатов", — сказал Пенс на открытии очередного заседания национального космического совета США.

Кандидатуру Джона Рэймонда еще должен одобрить конгресс.

В середине июня прошлого года президент США Дональд Трамп поручил выделить космические силы в отдельный вид войск. В свою очередь глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий.

20 февраля Трамп признал космическое пространство приоритетом национальной безопасности США. По его словам, администрация признала космос военной областью и "сделала создание космических сил приоритетом национальной безопасности".

Помимо этого, Трамп подписал меморандум о создании космических сил США. В тексте документа говорится о том, что потенциальные противники Штатов продвигают свой потенциал в космосе и пытаются помешать американцам использовать это пространство во время конфликта или кризиса.