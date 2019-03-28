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28.03.2019
Военное обозрение

США собрались высадится на Луне в ближайшие пять лет

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Соединенные Штаты в ближайшее время вернут себе лидерство в космической гонке и в течении пяти лет высадятся на Луну. Такое заявление сделал вице-президент США Майк Пенс, который также руководит Национальным космическим советом и курирует космическую политику США.

Источник изображения: Nasa

По словам Пенса, США были первой страной, достигшей Луны в прошлом веке и будут первой страной, отправившей своих астронавтов на спутник Земли в этом. Вице-президент подчеркнул, что Дональд Трамп поставил перед НАСА задачу "любыми средствами" отправить астронавтов на Луну в ближайшие пять лет.

Он пояснил, что Соединенные Штаты обладают технологиями, позволяющими совершать полеты на Луну и вернуть себе лидирующие позиции в космической гонке, в которую наряду с Россией вступил и Китай.

США не желают смиряться с будущим в космосе, которое начертано врагами свободы, и намерены добиться поставленной цели – возвращения американских астронавтов на Луну

- добавил Пенс.

Возобновленная с приходом к власти Трампа лунная программа США изначально планировала высадку американских астронавтов на лунную поверхность в 2028 году или даже позже. В программе заложено строительство окололунной станции Gateway, которую планируют начать строить не раньше 2022 года, а пилотируемые полеты на орбиту Луны начнутся не раньше 2024 года.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в мире началось новая космическая гонка, в том числе в области освоения дальнего космоса.

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Рогозин Дмитрий
Трамп Дональд
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