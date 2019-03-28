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28.03.2019
Военное обозрение

Россия и Китай проведут военные учения "Морское взаимодействие"

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Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие". Маневры назначены на конец апреля - начало мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Источник изображения: Минобороны РФ

Ежегодные двусторонние военно-морские учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил КНР пройдут в конце апреля - начале мая

- говорится в сообщении Минобороны.

В сообщении также говорится, что во время учений российская и китайская сторона отработают совместное маневрирование, проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы по поисково-спасательному обеспечению.

В предстоящих маневрах будут участвовать надводные корабли ВМФ РФ и ВМС КНР, неатомные субмарины обоих стран и военно-морская авиация Китая. О месте проведения учений не сообщается.

Между тем в Санкт-Петербург прибыла делегация ВМС Китая во главе с контр-адмиралом Янь Чжэнмином на конференцию с участием офицеров Главного командования ВМФ РФ ТОФ, возглавляемой контр-адмиралом Александром Шувановым. Стороны проведут подготовку к предстоящим учениям.

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