Россия и Китай проведут военные учения "Морское взаимодействие"

Россия и Китай договорились провести двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие". Маневры назначены на конец апреля - начало мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Источник изображения: Минобороны РФ

Ежегодные двусторонние военно-морские учения Военно-морского флота РФ и Военно-морских сил КНР пройдут в конце апреля - начале мая

- говорится в сообщении Минобороны.

В сообщении также говорится, что во время учений российская и китайская сторона отработают совместное маневрирование, проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, отработают вопросы по поисково-спасательному обеспечению.

В предстоящих маневрах будут участвовать надводные корабли ВМФ РФ и ВМС КНР, неатомные субмарины обоих стран и военно-морская авиация Китая. О месте проведения учений не сообщается.

Между тем в Санкт-Петербург прибыла делегация ВМС Китая во главе с контр-адмиралом Янь Чжэнмином на конференцию с участием офицеров Главного командования ВМФ РФ ТОФ, возглавляемой контр-адмиралом Александром Шувановым. Стороны проведут подготовку к предстоящим учениям.