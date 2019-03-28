Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил высочайший уровень их подготовки.
Путин отметил огромную ответственность сотрудников Росгвардии за порядок на массовых мероприятиях, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, четкий контроль за оборотом оружия.
"Все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека. Хочу подчеркнуть, бойцы и командиры, личный состав национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства, действуют мужественно, умело и результативно", - сказал президент.
Глава ведомства Виктор Золотов также поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии.
По его словам, уже более двух веков история России неразрывно связана с войсками правопорядка, которые на всех этапах развития честно выполняют свой долг перед отечеством. "И сегодня, как и в предыдущие годы, наши сотрудники и военнослужащие находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и безопасности, зачастую ценой собственной жизни обеспечивают мир и спокойствие в наших городах", - добавил Золотов.
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