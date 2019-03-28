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28.03.2019
РИА Новости

Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

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Бойцы Росгвардии во время учений
Бойцы Росгвардии во время учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов войск национальной гвардии с профессиональным праздником и отметил высочайший уровень их подготовки.

"Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны. Поздравляю Вас с с профессиональным праздником Днем войск национальной гвардии России. Росгвардия достойно продолжает и развивает лучшие традиции внутренних войск МВД, подразделений ОМОН и СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительных служб. Такая преемственность, высочайший уровень подготовки, безупречный профессионализм личного состава служит надежной основой для успешного решения тех разноплановых задач, которые стоят перед Вами", - сказал президент, выступление которого показал телеканал "Россия-24".

Путин отметил огромную ответственность сотрудников Росгвардии за порядок на массовых мероприятиях, за надежное прикрытие ключевых объектов промышленности и инфраструктуры, четкий контроль за оборотом оружия.

"Все эти направления вашей повседневной работы требуют высочайшей собранности, твердости и решительности, строгого соблюдения закона, уважения к правам и свободам граждан, к достоинству каждого человека. Хочу подчеркнуть, бойцы и командиры, личный состав национальной гвардии России всегда с честью выполняют полученный приказ, обеспечивая безопасность наших граждан, общества и государства, действуют мужественно, умело и результативно", - сказал президент.

Глава ведомства Виктор Золотов также поздравил коллег с Днем войск национальной гвардии.

По его словам, уже более двух веков история России неразрывно связана с войсками правопорядка, которые на всех этапах развития честно выполняют свой долг перед отечеством. "И сегодня, как и в предыдущие годы, наши сотрудники и военнослужащие находятся на передовых рубежах охраны общественного порядка и безопасности, зачастую ценой собственной жизни обеспечивают мир и спокойствие в наших городах", - добавил Золотов.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир
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