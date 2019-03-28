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28.03.2019
Российская газета

Батарея комплексов "Панцирь-С" прикрыла берега Камчатки

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Источник изображения: © Михаил Терещенко/ТАСС

На Камчатке прошло тактическое учение одной из батарей зенитного ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Колонна боевых машин совершила более чем стокилометровый марш. Во время него комплексы вышли из-под удара условного воздушного противника и отразили нападение "иностранных" диверсантов.

- В полевых условиях на одной из машин по вводной провели замену поврежденного колеса, а также в соответствие с нормативами восстановили техническую готовность условно поврежденного боевого модуля, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Затем батарея ЗРПК развернулась на новом месте, замаскировалась и заступила на боевое дежурство.

Ночью расчеты "Панцирей" зарядили машины в полевых условиях, протестировали ракетные и пушечные огневые каналы.

В учении были задействованы более 50 военнослужащих и десять единиц техники.


Юлия Гарднер

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
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Военные учения
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