Батарея комплексов "Панцирь-С" прикрыла берега Камчатки

На Камчатке прошло тактическое учение одной из батарей зенитного ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".

Колонна боевых машин совершила более чем стокилометровый марш. Во время него комплексы вышли из-под удара условного воздушного противника и отразили нападение "иностранных" диверсантов.

- В полевых условиях на одной из машин по вводной провели замену поврежденного колеса, а также в соответствие с нормативами восстановили техническую готовность условно поврежденного боевого модуля, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Затем батарея ЗРПК развернулась на новом месте, замаскировалась и заступила на боевое дежурство.

Ночью расчеты "Панцирей" зарядили машины в полевых условиях, протестировали ракетные и пушечные огневые каналы.

В учении были задействованы более 50 военнослужащих и десять единиц техники.

Юлия Гарднер