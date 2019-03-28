Форум оружейников России-2019 в Удмуртии может стать международным

ИЖЕВСК, 27 мар - РИА Новости, Светлана Задёра. Форум оружейников России, который состоится в сентябре в Удмуртии, может получить статус международного, рассказал в интервью РИА Новости глава Удмуртии Александр Бречалов.

Форум оружейников России пройдет с 18 по 20 сентября 2019 года в Ижевске.

"Мы, скорее всего, будем придавать форуму статус международного. Будем приглашать представителей других стран, с кем у нас есть партнерские отношения. Конечный список по спикерам будет ближе к маю-июню", - сказал Бречалов.

По словам главы региона, работу на форуме возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В январе глава Удмуртии Александр Бречалов пригласил на форум оружейников президента РФ Владимира Путина и отметил, что это ключевое мероприятие среди посвященных столетию конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова.