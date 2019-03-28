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28.03.2019
Вестник Мордовии

Русская пушка 2А82-1М - наследница легендарных "зверобоев" из XXI века

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Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

Отечественная танковая пушка 2А82-1М в настоящее время продолжает оставаться одной из самых мощных в мире.

Данное орудие уже неоднократно представляли на проходящих в России выставках вооружений. Сообщалось, что оно имеет автоскрепленный и частично хромированный ствол, что существенно улучшает его живучесть.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

2А82-1М способно применять как существующие, так и перспективные боеприпасы. Также упоминалось об испытаниях новейших "умных" снарядов, позволяющих значительно повысить возможности уничтожения бронетехники противника.

Отмечалось, что по техническому уровню российское изделие превосходит все существующие танковые орудия в 1,2-1,25 раза.

Источник изображения: Фото "Вестника Мордовии"

2А82-1М предназначены для российских перспективных танков Т-14, выполненных на тяжелой унифицированной платформе "Армата". Также сообщается о возможной установке таких орудий и на модернизированные Т-90М.

Пока, судя по всему, "девяностые" будут обходиться более ранними версиями орудий. Однако, возможно, в недалеком будущем 2А82-1М появятся и на машинах этого семейства, что позволит им уверенно сражаться даже с перспективными иностранными танками.

Лев Романов

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
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