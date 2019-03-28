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28.03.2019
ТАСС

Российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2019" начнутся в конце апреля

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Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото
Учения Тихоокеанского флота (ТОФ). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Моряки отработают элементы совместного маневрирования, организации связи, а также выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по целям и отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ежегодные совместные учения ВМФ России и ВМС Китая "Морское взаимодействие - 2019" пройдут в конце апреля - начале мая. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Военно-морской флот России и Военно-морские силы Китайской Народной Республики проведут ежегодные двусторонние военно-морские учения "Морское взаимодействие" в конце апреля - начале мая 2019 года. Делегация ВМС Китая, возглавляемая контр-адмиралом Янь Чжэнмином, прибыла накануне в Санкт-Петербург для участия в планирующей конференции с участием делегации офицеров Главного командования ВМФ России и Тихоокеанского флота, возглавляемой контр-адмиралом Александром Шувановым", - говорится в сообщении военного ведомства.

Российские и китайские военные моряки отработают элементы совместного маневрирования, организации связи, выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, а также отработают вопросы поисково-спасательного обеспечения. В маневрах примут участие надводные силы, морская авиация ВМС Китая и дизель-электрические подводные лодки обеих стран. Согласно плану, отряд кораблей Тихоокеанского флота возглавит флагман Тихоокеанского флота - гвардейский ракетный крейсер "Варяг".

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