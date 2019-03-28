Источник: для аэромобильных подразделений ВДВ разрабатывают новый боевой вертолет

Новая машина будет "концептуальным развитием" вертолетов Ми-24 и Ми-35М, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Новый боевой вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Машина станет дальнейшим развитием вертолетов Ми-24 и Ми-35, сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В интересах аэромобильных соединений ВДВ нового типа активизирована работа по модернизации существующих [вертолетов] и разработке существенно нового вертолета - боевой машины десанта", - сказал собеседник агентства. Источник отметил, что новый вертолет станет "концептуальным развитием вертолетов Ми-24 - Ми-35М".