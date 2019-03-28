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28.03.2019
ТАСС

В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

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Спутники Земли
Спутники Земли.
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Аппарат сможет захватывать вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах, отметила разработчик проекта, инженер-исследователь РКС Марина Баркова

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Космический комплекс, способный захватывать на орбите Земли вышедшие из строя спутники, чтобы перемолоть их и переработать в топливо, разработали в Российских космических системах (РКС). Об этом сообщила в среду ТАСС разработчик проекта, инженер-исследователь РКС Марина Баркова.

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова. "Аппарат состоит из ловушки, включающей сети в виде купола и конуса, и системы переработки. Когда спутник попадает в ловушку, он проходит стадии переработки через измельчитель и специальную мельницу", - уточнила инженер.

Перетертый внутри комплекса РКС космический аппарат затем будет смешиваться с кислородом и водородом и превращаться в топливо, сказала руководитель проекта. Это топливо будет использоваться в двигателях комплекса для маневров и перелета к следующему отработавшему спутнику. Бортовой компьютер и роботизированные системы управления аппаратом РКС будут питаться от солнечных батарей.

Сейчас проект ожидает получения патента: заявка на внутренний вид комплекса была подана в 2018 году, на внешний - в 2019. По оценкам Барковой, стоимость создания аппарата составит около 7,5 млрд рублей.

По данным NASA, на сегодняшний день на орбите находятся более 2200 действующих и свыше 5 тыс. отслуживших космических аппаратов, а также более 14 тыс. фрагментов космического мусора. Всего на орбите Земли на данный момент зафиксировано почти 20 тыс. различных объектов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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