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28.03.2019
ТАСС

Заседание Коллегии Минобороны состоится в Национальном центре управления обороной

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Видеоконференция
Президент РФ Владимир Путин наблюдает в режиме видеоконференции за пуском ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ. 26 декабря 2018 года.
Источник изображения: РИА Новости/Михаил Климентьев

Члены Коллегии под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудят проект программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-Морского Флота до 2030 года"

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Очередное заседание Коллегии Минобороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится в Национальном центре управления обороной РФ в среду. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"Члены Коллегии обсудят проект программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-Морского Флота до 2030 года", - рассказали в министерстве.

Также, одним из вопросов повестки станет состояние и перспективы развития объектов культуры Вооруженных сил.

Кроме того, Коллегия обсудит подходы к созданию Военно-строительной публично-правовой компании.

Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Минобороны приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли после того, как президент одобрил план создания публично-правовой компании в сфере строительства в интересах Вооруженных сил страны. В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что президент РФ поручил реформировать отрасль военного строительства.

В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шойгу Сергей
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