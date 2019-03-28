Заседание Коллегии Минобороны состоится в Национальном центре управления обороной
Члены Коллегии под руководством главы ведомства Сергея Шойгу обсудят проект программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-Морского Флота до 2030 года"
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Очередное заседание Коллегии Минобороны России под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится в Национальном центре управления обороной РФ в среду. Об этом сообщили в военном ведомстве.
"Члены Коллегии обсудят проект программы "Развитие причального фронта пунктов базирования сил Военно-Морского Флота до 2030 года", - рассказали в министерстве.
Также, одним из вопросов повестки станет состояние и перспективы развития объектов культуры Вооруженных сил.
Кроме того, Коллегия обсудит подходы к созданию Военно-строительной публично-правовой компании.
Ранее "Коммерсантъ" сообщал, что Минобороны приступает к крупнейшей реформе военно-строительной отрасли после того, как президент одобрил план создания публично-правовой компании в сфере строительства в интересах Вооруженных сил страны. В феврале 2019 года вице-премьер Юрий Борисов подтвердил, что президент РФ поручил реформировать отрасль военного строительства.
В работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооруженных сил России, представители органов государственной власти, а также общественных и других организаций.
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