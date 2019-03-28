Больше так не НАТО: зарубежные солдаты стали реальной угрозой для Прибалтики

Почему главный памятник Латвии окружили камерами и взяли под охрану

Американские военные атакуют Ригу. Нет, они не пытаются взять город в осаду или прорваться на бронетехнике. Пока они лишь точечно помечают главные объекты латвийской столицы. Последний скандал произошел накануне важного для националистов Дня памяти латышских легионеров СС. Американцы не стали вдаваться в тонкости латвийской истории, а справили нужду у главного памятника Риги — монумента Свободы. "Известия" разбирались в том, как зарубежные военнослужащие ведут себя в Прибалтике.

Писающие мальчики

Инцидент у памятника Свободы (неофициальное название — Милда) в Риге произошел 8 марта. Сотрудники центра видеонаблюдения заметили, что на смотровой площадке монумента два человека справляют малую нужду. На место происшествия направили полицейских, которые выяснили, что правонарушители — граждане США.

Стражи порядка застали американцев на месте преступления. Интересно, что заокеанские гости хоть и перепутали главный памятник Латвии с туалетом, но находились в трезвом состоянии, алкоголь не принимали.

Американцам выписали штраф €400 каждому. Директор департамента военно-публичных отношений министерства обороны Латвии Каспарс Галкинс уточнил, что полиция оштрафовала двух военнослужащих из США, которые прибыли в республику для участия в военных учениях. По его словам, за правонарушение они также будут наказаны командованием американских вооруженных сил. По его словам, в армии США их ждут санкции, которые будут более суровы, чем штраф.

Памятник Свободы в Риге Источник изображения: Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

В минобороны Латвии выразили сожаление в связи с инцидентом, "подрывающим репутацию тысяч военнослужащих США и других союзных государств, которые служат или ранее служили в Латвии". Произошедшее также осудило посольство США в Латвии. "Посольство и военные коллеги США продолжают тесное сотрудничество с должностными лицами Латвии, чтобы расследовать этот случай. Армия США нас заверила, что после завершения расследования предпримет соответствующие шаги в отношении конкретной ситуации", — указало диппредставительство.

Пьянство и бой

В последние годы контингент НАТО в Прибалтике постоянно увеличивается. По данным Министерства обороны России, группировка альянса в Эстонии, Латвии, Литве и Польше насчитывает 10 тыс. военнослужащих и обладает всеми видами наступательных вооружений. Присутствию зарубежных военнослужащих рады далеко не все, ведь обычным делом для них стали пьяные драки и разборки в питейных заведениях.

Самое известное в этом смысле происшествие произошло в мае 2014 года, когда эскадра НАТО в рамках учений Open Spirit пребывала в латвийском Вентспилсе. В городе произошло несколько драк с участием иностранцев. После одной из них военного из Нидерландов отвезли в больницу в бессознательном состоянии с переломами лицевых костей и отеком мозга. Мэр Вентспилса Айварс Лембергс поделился подробностями: "Моряки НАТО ведут себя по-свински, игнорируя законы Латвии и обязательные правила вентспилсского самоуправления. Они в пьяном виде мочились на витрины, их тошнило, они употребляли алкоголь в общественных местах, что у нас не разрешено. Также они рвали цветы с клумб, чтобы подарить проституткам".

Градоначальник предположил, что травмы военнослужащие получили, когда местные защищали своих женщин от домогательств. Всего оштрафовали 23 солдата: 13 — за распитие алкоголя, десять — за непристойное поведение.

Военный корабль НАТО в порту Риги Источник изображения: Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Есть и более свежие примеры. Весной прошлого года три пьяных офицера британской армии устроили драку с полицейскими Риги. Для усмирения дебоширов стражам порядка пришлось применить перцовый газ. Интересно, что в министерстве обороны Великобритании после произошедшего больше переживали не из-за пострадавших, а из-за того, что "российские и пророссийские издания могут использовать произошедшее для дискредитации войск НАТО в регионе".

Осенью 2017-го посещение натовскими военнослужащими из ФРГ бара в литовском Рукле также закончилось потасовкой. Двое выпивших военных затеяли ожесточенный спор, который перерос в сильную драку. Один солдат из-за полученных травм был доставлен в больницу. Остальных военных из бара полицейские отправили в казармы.

Осенью 2016 года в Риге пьяный британский солдат сломал нос молодому латышу Акселю Айзкалнсу. Начавший драку военнослужащий уехал из Латвии, чтобы избежать уголовной ответственности. В мае 2018-го британский военный суд постановил наложить штраф в размере более чем €1000 на военного.

Пьяными побоищами дело не ограничивается. Только за две недели военных учений Saber Strike 2018 в Литве произошло три аварии с участием военных альянса из разных стран. Самым известным ДТП стало столкновение на дороге Рига–Вецлайцене на юго-западе Латвии. Автомобиль Toyota Yaris под управлением американского солдата, нарушив ПДД, столкнулся с машиной Mitsubishi Lancer. Пострадали пять человек, в том числе выступающие за Латвию автогонщики Василий Грязин и Дмитрий Лебедин. Виновнику происшествия власти позволили спокойно покинуть Латвию.

Конвой войск НАТО Источник изображения: Фото: Global Look Press/David Tanecek/CTK

Достается от натовцев и национальным символам. В Риге солдат больше всего манит памятник Свободы. Власти города для защиты монумента оборудовали площадь видеокамерами и выставили охрану. Нашелся аналог латвийской Милды в Вильнюсе. Там американские солдаты были замечены при справлении малой нужды на фасад здания министерства внутренних дел. Неприятный инцидент произошел также в 2016 году в литовском Каунасе. Там солдаты сорвали государственный флаг со здания прокуратуры. Когда выяснилось, что это были именно американцы, власти страны попытались инцидент засекретить.

"Русские танки никуда не пойдут"

Пьяные драки и прочие нарушения закона, конечно, никого не красят, однако являются неотъемлемой частью коллектива, который в основном состоит из молодых мужчин. Для решения подобных проблем в войсках существуют меры дисциплинарного воздействия и органы военной юстиции. Но частота скандальных эпизодов с участием солдат и офицеров НАТО свидетельствует о том, что эти способы поддержания дисциплины должным образом не работают, а значит, контингент альянса разлагается.

Руководители прибалтийских стран постоянно говорят о "российской угрозе", но зарубежные военнослужащие, похоже, не чувствуют опасности для себя лично, для объектов, которые охраняют. В таких условиях они предпочитают отдыхать и развлекаться.

Военнослужащие НАТО на улицах Риги Источник изображения: Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

В пользу этой версии свидетельствуют заявления некоторых политиков. В сентябре 2018 года президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Россия не нападет на Прибалтику, так как у Москвы просто нет для этого причин. Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин утверждал, что "русские танки никуда не пойдут". На это заявление отреагировала посол Литвы в Великобритании Аста Скайсгирите. Она обвинила политика в непонимании проблем и посчитала, что возросшая военная мощь России "репетирует атаку против НАТО".

Еще один важный момент — безнаказанность, которая провоцирует вседозволенность. Проступки, которые могут предполагать уголовное наказание, караются штрафами. Если уголовного разбирательства не избежать, то военнослужащие альянса просто покидают Прибалтику, а на родине их никто строго не преследует.

В итоге получается тупиковая ситуация: прибалтийская государственная пропаганда так долго создавала образ "кровожадной России", что теперь от него отказаться крайне тяжело. При этом реальной угрозой оказалось не русское вторжение, а защитники из стран НАТО.

Игорь Кармазин