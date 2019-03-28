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28.03.2019
ТАСС

В США разработали проект регулирования коммерческой деятельности в космосе

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Компьютерная модель распределения космических объектов в космосе
Компьютерная модель распределения космических объектов в космосе, согласно описанию NASA 95 % из них являются мусором.
Источник изображения: NASA

По словам министра транспорта США Элейн Чао, новые меры обеспечат соблюдение безопасности и облегчат процесс получения лицензий

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Министр транспорта США Элейн Чао представила во вторник обновленный проект правил, регулирующих космические запуски частных компаний, а также меры безопасности при возвращении аппаратов с орбиты.

"Эти меры обеспечат соблюдение безопасности, облегчат процесс получения лицензий, стимулируют инновации и сократят расходы с тем, чтобы наша страна оставалась лидером в области коммерческих космических запусков", - заявила она, выступая во вторник на 5-м заседании Национального космического совета США в Хантсвилле (штат Алабама).

В проекте, разработанном Федеральным авиационным управлением (ФАУ), отменен ряд устаревших ограничений, уточняется процесс получения лицензий на безопасную эксплуатацию коммерческих космических транспортных систем, регистрацию коммерческих космических аппаратов, разрешения на проведение экспериментов, а также на создание наземной инфраструктуры для коммерческих запусков.

Как указывается на сайте ФАУ, действующее в структуре этого ведомства управление по коммерческим космическим транспортным системам уже выдало за время своей деятельности разрешения на 370 операций, включая запуски, возврат аппаратов на Землю и создание пусковых комплексов. В частности, в 2018 году ФАУ дало разрешение на 32 запуска, три возвращения аппаратов с орбиты, а также на строительство двух новых наземных пусковых комплексов. В нынешнем году, как ожидается, ФАУ выдаст около 40 разрешений на различные виды коммерческой космической деятельности.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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США
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