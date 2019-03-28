Война продолжается: Трамп получил первый миллиард на стену

Пентагон согласился дать Трампу денег на стену с Мексикой

Пентагон готов выделить администрации президента США Дональда Трампа $1 млрд на возведение стены на границе США и Мексики. По данным телеканала CNN, оборонное ведомство уже уведомило конгресс об этом решении. Этих средств хватит на постройку лишь около 90 км стены.

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанхан одобрил финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Пентагон выделит $1 млрд, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан дал разрешение командующему инженерными войсками армии США начать планирование и выполнение программы стоимостью $1 млрд для поддержки министерства внутренней безопасности и таможенной и пограничной служб", - сообщили в министерстве обороны США.

Выделенные Пентагоном средства используют для строительства стены на границе протяженностью 57 миль (около 91 км), а также на строительство дорог и освещение в районе городов Юма (штат Аризона) и Эль-Пасо (штат Техас).

Ранее Патрик Шанахан заявил, что указ Трампа о введении режима ЧП в США делегировал ему "большую свободу действий" относительно того, сколько денег Пентагон может выделить на строительство стены.

Американский лидер заявил о введении режима ЧП 15 февраля, несмотря на то, что за день до этого обе палаты конгресса после затяжного шатдауна наконец, одобрили бюджет страны до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд на строительство стены, что не устроило президента.

Строительство стены - одно из самых главных предвыборных обещаний Трампа, и глава Белого дома предпринимает все возможные действия, чтобы его выполнить.

Всего введение режима ЧП позволит президенту получить около $8 млрд, хотя изначально глава Белого дома запрашивал лишь $5,7 млрд.

Кроме этого, как сообщает The New York Times, Трамп намерен запросить от конгресса пополнения военных строительных фондов на $3,6 млрд.

Ранее президент собирался взять средства из этих фондов, чтобы начать работу над стеной, объявив чрезвычайное положение в стране и планируя потратить на постройку стены в общей сложности $12,2 млрд.

"Я сказал бы, что это проблема безопасности государственной границы США первостепенной важности, - заявил Ларри Кадлоу, высокопоставленный экономический советник президента. - У нас там налицо кризис". Беседуя с журналистами "Fox News" в это воскресенье, Кадлоу признал, что по этой проблеме в Конгрессе США предстоит нешуточная борьба.

Демократы не собираются сдаваться. Они предприняли попытку отменить режим ЧП. 15 марта сенат конгресса США принял резолюцию об отмене режима ЧП на границе с Мексикой. Проект запрещает Трампу брать средства на строительство стены из других фондов.

На голосовании проект поддержали 59 членов сената, 41 высказались против. Демократам удалось склонить на свою сторону 12 членов республиканской партии. Они проголосовали за принятие резолюции и тем самым пошли против своей партии и президента. Некоторые из них были обеспокоены тем, что глава Белого дома может воспользоваться таким полномочием, как перераспределение бюджетных средств.

В свою очередь, Дональд Трамп, так же как и демократы, проявил завидное упрямство в этом вопросе. Он впервые за время своего президентства воспользовался правом вето и заблокировал резолюцию.

Для преодоления президентского вето потребуется две трети голосов обеих палат конгресса. При таком раскладе демократам будет гораздо сложнее "протащить резолюцию". Голосование в сенате показало, что проект не набирает необходимых двух третей голосов для преодоления президентского вето.

Помимо этого, Трампу придется также разобраться с судебными исками, которые подали к нему власти 16 американских штатов США.

В иске указано, что Трамп "под предлогом кризиса незаконной иммиграции объявил в стране режим ЧП, чтобы перенаправить федеральные средства, выделенные на пресечение незаконного оборота наркотиков, военное строительство и правоприменительные инициативы, на строительство стены". Подобными действиями истцы намерены защитить своих жителей, природные ресурсы, а также экономические интересы.

Стоит отметить, что, в основном, это штаты, находящиеся под контролем демократов. С инициативой судебного разбирательства выступили представители Калифорнии, Нью-Йорка.

К ним присоединились Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Иллинойс, Мэн, Мэриленд, Мичиган, Миннесота, Невада, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон и Вирджиния.

Тем временем, El Universal сообщает, что к границе США приближается новый караван мигрантов. Уточняется, что около 1,5 тыс. человек движутся со стороны Мексики и Гватемалы. По некоторым данным, среди мигрантов есть также граждане Кубы.

Анна Юранец