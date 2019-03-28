Минобороны России создаст армейскую киностудию

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о планах создать киностудию для съемок художественных фильмов про Вооруженные силы страны. Об этом он рассказал 26 марта на церемонии вручения премии ведомства в области культуры и искусства в Центральном академическом театре Российской армии, передает "Интерфакс".

По словам министра, сейчас снимается достаточно достойных фильмов о войне, однако картин про современную армию мало. В связи с этим Шойгу предложил добавить в премию номинации, затрагивающие сферы кино, или даже создать отдельный армейский кинофестиваль.

Ежегодная премия Минобороны в области культуры и искусства была учреждена в 2015 году. Ее целью является поощрение гражданских лиц и военнослужащих, создающих способствующие военно-патриотическому воспитанию граждан страны творческие проекты. В этом году лауреатами премии стали народный артист СССР Василий Лановой в номинации "За вклад в развитие культуры", актер и режиссер Константин Хабенский и съемочная группа фильма "Собибор" в номинации "Произведение аудиовизуальных искусств", певица Зара в номинации "За активную культурно-шефскую работу". Кроме того, наград удостоились актриса театра и кино Алина Покровская, писатель, востоковед Александр Куланов, художник-иллюстратор Игорь Олейников и солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев.

26 марта стало известно, что за прошедший уикенд российский фильм "Балканский рубеж" стал лидером отечественного проката. Картина повествует о гражданской войне в Югославии в 1999 году.