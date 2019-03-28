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28.03.2019
ИноСМИ

Милитаризация Крыма: какую "ахиллесову пяту" имеет "непотопляемый авианосец" Путина (УНIАН, Украина)

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Концерт в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией
Концерт в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией.
Источник изображения: © РИА Новости, Валерий Мельников

Представители киевского военного и политического истеблишмента продолжают отрицать очевидное: результаты крымского референдума и законность вхождения полуострова в состав России. Так, экс-глава СВР Украины вновь заговорил о необходимости «возвращения» Крыма. При этом, в данном вопросе, по его мнению, Украина должна опираться не на позицию крымчан, а на коллективный Запад и силы НАТО.


"Глава" Крыма и коллаборационист Сергей Аксенов заявил о том, что Россия превратила полуостров в "неприступную крепость", сконцентрировав там мощные группировки и самое современное вооружение. Он даже заверил, что "в Крыму сил больше, чем во всей Украине".

Однако, на самом деле, все не совсем так, как пытался убедить Аксенов. В частности, его заявление имело цель укрепить миф о факте существования такой большой военной мощи на Крымском полуострове, которая якобы превращает его в "неприступную крепость". Да, безусловно, милитаризация Крыма является фактом, и Россия действительно размещает там новые комплексы С-400, носители ядерного оружия и тому подобное. Все это, конечно же, усиливает составляющую безопасности оккупированного Крыма. Но - в сравнении с возможностями и силами стран НАТО (даже Турции, я уже не говорю о США или Великобритании), военная мощь России на порядок ниже, если судить по ресурсам, обеспечением новейшим вооружением и тому подобное.

Данное заявление Аксенова является исключительно политической составляющей. Он пытался в очередной раз подчеркнуть, что Крым является территорией Российской Федерации, и что этот вопрос не может обсуждаться, только потому что полуострову гарантирована такая система безопасности и обороны, что делает невозможным его возврат Украине даже путем военных операций ВСУ. Аксенов в очередной раз пытался дать понять, что Россия не согласится ни на какие варианты, предусматривающие возврат Крыма Украине. Он снова стремился подтвердить информацию о том, что Крым превратился в "наземный авианосец", снабженный всеми новейшими средствами и техникой.

Однако, на самом деле, в глобальном масштабе Крым не может считаться таковым, даже несмотря на накопившееся там оружие. Хотя милитаризация Крыма протекает активно, а Россия готовится к возможным военным операциям против Украины. Собственно, поэтому нас и пытаются убедить, что Крым - "неприступная крепость".

Однако, в системе безопасности Крыма есть своя "Ахиллесова пята": слабое место России, а в данном случае - и Крыма, заключающегося в том, что нет консолидированных координат с другими странами, то есть Россию, и Крым, в частности, никто не поддерживает - ни в юридическом, ни в дипломатическом, ни в экономическом, ни в военном смысле.

Недавно я посетил США, Великобританию, Германию и Брюссель и могу утверждать, что эти страны сохраняют жесткую позицию относительно агрессивных намерений и поведения России, ее чрезмерной милитаризации и аннексии Крыма. Россию в ее действиях, в частности, по Крыму, не одобряют, а главное, она не имеет поддержки в плане оборонных систем и технологий. Даже Китай, имеющий мощные возможности, занимает альтернативную позицию, он отстаивает свои интересы, а не российские. По моей информации, Китай вообще не планирует включаться ни в какие оборонительные процессы для поддержки России. Следовательно, получается, что Россия остается один на один с внушительными международными игроками, особенно в оборонной сфере.

Поэтому "Ахиллесова пята" России, во-первых, заключается в отсутствии легитимности ее действий в отношении Крыма, а, во-вторых, в отсутствии поддержки влиятельных стран, которые имеют новейшие системы безопасности и обороны, и которые по многим параметрам существенно опережают Российскую Федерацию.

Это заявление Аксенова прежде всего было демонстрацией его собственной лояльности к Путину или попыткой показать Путину, насколько "глава" Крыма поддерживает действия российского президента, и в частности, политику милитаризации полуострова.

Также это заявление было сделано для россиян и крымчан, чтобы убедить их, что вопрос Крыма решен "безвозвратно" - Крым якобы навсегда присоединили к России. А "фундаментальным аргументом" должны были стать слова о том, что Крым теперь является "неприступной крепостью" - его, мол, и силой не заберут.

Поэтому слова Аксенова были рассчитаны в основном на внутреннюю аудиторию: Путина, россиян и жителей Крыма.

Кроме того, понятно, это также была попытка дать сигнал Украине и НАТО о том, что вопрос Крыма - "закрыт" и присутствие НАТО в Черном море - недопустимо. Аксенов попытался убедить, что создан такой форпост, который не даст Украине и НАТО реализовать любые попытки вернуть полуостров, в том числе военным путем.


Николай Маломуж

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